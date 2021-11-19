Хит этого сезона: Валерия появилась на улице в трендовых удобных сапогах, которые советовала Хромченко

У них очень толстая подошва, которая будет кстати зимой.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала посоветовала женщинам обратить внимание на сапоги — хит этого сезона по типу челси.

Они имеют высокую подошву и характерную резинку сбоку, чтобы комфортно надевать и снимать обувь.

«С такой подошвой не замерзнешь зимой, хотя она очень многих женщин пугает. Но это очень модно, поверьте!» — заверила Эвелина Хромченко.

Певица Валерия передвигается по Москве на автомобиле, однако она не упустила возможности приобрести актуальные сапоги. Звезда выбрала белую модель с черными резинками. В тон обуви она подобрала объемный пуховик.

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