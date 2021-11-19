«Снова оказалась в этих стенах»: Тата Блюменкранц появилась на новом «Доме-2» вместе с Захаром Саленко

Экс-участники проекта Тата Блюменкранц и Захар Саленко засветились на «Поляне». В качестве кого они туда пришли.

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц поделилас в микроблоге интригующим снимком. На нем она запечатлена на «Поляне» обновленного «Дома-2».

Рядом с Татой Блюменкранц Захар Саленко. Он нежно целует ее в щечку.

«Снова оказалась в этих стенах! Так нахлынула ностальгия. В сторис показала чуть больше, в качестве кого я туда вернулась и с кем. Да и вообще, скрывать не буду: очень приятно было увидеть многих. Но самое классное было увидеть этого красавчика. Кстати, узнали его? Как мы смотримся?» — подписала Тата Блюменкранц снимок.

Подписчики тут же обвинили Тату в хайпе, поскольку понимают, что ничего общего с простым парнем Зазаром Саленко у нее быть не может.

На проект же Тата Блюменкранц явилась в качестве участницы конкурса, недавно объявленного на «Доме-2».

Кстати, Саша Черно на днях рассказывала, что сюда же приглашали ее с мужем. Но они отказались.

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