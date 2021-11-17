«Я даже в какой-то момент загорелась»: Саша Черно призналась, что их с мужем звали на новый «Дом-2»

Бывшие участники «Дома-2» супруги Иосиф Оганесян и Саша Черно каждый в своих микроблогах рассказали, что их зовут на обновленный проект.

«Нас звали, да. Я даже в какой-то момент загорелась — ностальгия, все дела… В итоге, взвесив все «за» и «против», получив по шапке от пиарщика, решили, что не пойдем», — написала Саша Черно в сториз микроблога.

Но во время этих переговоров Саша и Иосиф сумели решить одну проблему. Они помирились с кем-то из сотрудников реалити-шоу. Его имени Саша Черно не называет.

«Зато помирились с мистером Х. У меня прям как камень с плеч. Все-таки важно в жизни хорошо заканчивать отношения — любовные, рабочие, дружеские»,—- добавила Саша Черно.

Правда, чуть позже она уточнила, что речь шла не об участие в проекте, а о конкурсе для бывших героев реалити-шоу.

Напомним, обновленный «Дом-2» с апреля этого года выходит в эфир на телеканале «Ю». Канал ТНТ отказался от реалити-шоу в конце 2020 года.

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