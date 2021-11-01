«Ты так круто одета»: Тата Блюменкранц из «Дома-2» нарядила дочку в жилетку Burberry

Бывшая участница «Дома-2» Тата Блюменкранц после развода с мужем Валерой Блюменкранцем одна растит дочку Бетти.

Папа периодически навещает подрастающую наследницу, но делать это часто у него возможности нет, так как Валера с новой женой Аней Левченко и маленьким сыном Давидом живет в Санкт-Петербурге, а Тата Блюменкранц с Бетти — в Москве.

Так что Тате приходится часто брать на себя обязанности и мамы, и папы. И она, в общем-то, справляется. Услугами няни Тата Блюменкранц не пользуется, почти все свое время проводя с Бетти.

В сторис микроблога Тата показала видео, на котором запечатлела очень модную Бетти, образу которой она сделала комплименты. Малышка облачена в жилетку Burberry и шортики, завершают образ стильные очки от солнца.

«Ты так круто одета. Потому что сочетание этих очков, этой жилетки, шортиков, этой футболки с кепкой. Эти тапочки… Это просто какая-то сказка жизни!» — осыпала дочку комплиментами Тата Блюменкранц.

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