«Как я забеременела на днях»: Асмус прокомментировала слухи о том, что она ждет ребенка

Кристина Асмус отреагировала на сообщения в различных ресурсах о том, что она ожидает ребенка от своего нового мужчины.

«Как я забеременела на днях. Несколько дней назад вышла новость о моем предполагаемом мужчине. СМИ активно подхватили эту новость и уже через пару дней некий звездный нумеролог сделала расчет на нашу, опять же, предполагаемую пару. Помимо идеальной совместимости написали, что у меня какой-то хороший «год десятки» и я могу даже родить мальчика в этом году. И что вы думаете? Моментально вышли заголовки: «Кристина Асмус скоро родит сына!», «Асмус беременна вторым!» и так далее. Вот как потом объяснять людям свой плоский живот? Меня же как обычно в хайпе обвинят. А ты даже про волшебный «год десятки» и не слышал ничего», — возмутилась Кристина Асмус».

В конце своего поста Кристина Асмус заметила, что всегда скептически относилась к нумерологам и астрологам, хотя их слова часто выглядят убедительно. Но, предположила актриса, это происходит из-за того, что они пишут общими фразами.

«Блин, начала одну тему, закончила на другой. Видимо, это всегда у беременных так», — заявила Асмус.

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