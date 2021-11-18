Соберутся все звезды: «Муз-ТВ» отпразднует 25-летие в Кремле

Концерт можно будет увидеть по прямой трансляции на телеканале.

Телеканал «Муз-ТВ» отметит день рождения масштабным концертом в Государственном Кремлевском дворце.

В пятницу, 19 ноября, в Кремле и в прямом эфире поклонники музыкального канала смогут насладиться живым выступлением артистов российской эстрады. В честь 25-летия канала на главной сцене страны выступят самые популярные артисты. Среди них: Полина Гагарина, Клава Кока, DABRO, Даня Милохин, Валерия, Артур Пирожков, Олег Газманов, Стас Пьеха и другие.

Зрители смогут перенестись в разные периоды «Муз-ТВ» и услышать хиты нескольких поколений на одной сцене.

Продюсеры телеканала обещают яркое шоу, ведущими которого станут Лера Кудрявцева, Оскар Кучера и Аврора. Ведущие уже появились в таком составе в «Юбилейном чарте» канала «Муз-ТВ», а теперь «зажгут» сцену Кремля. Также зрители увидят тайных гостей, которые впервые выйдут в тандеме на большую сцену.

Напомним, одна из ведущих предстоящего торжества весной прошлого года покидала канал из-за скандала с Премией Муз-ТВ. Лера Кудрявцева вернулась на любимый телеканал, несмотря на прошлые обиды. Ранее ее хотели заменить Ольгой Бузовой. Но Премия не состоялась из-за пандемии.

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