«Говорила, Таисия, что всю жизнь будешь меня любить!»: Басков в шутку приревновал Повалий

В новом выпуске шоу «Дуэты» на канале «Россия 1» будет много интересного.

Музыкант Николай Басков в новом выпуске шоу «Дуэты» приревновал певицу Таисию Повалий, с которой они не раз вместе выходили раньше на сцену.

После номера Таисии Повалий с секретным партнером Николай Басков воскликнул: «Увидел их сейчас вместе и ничего не могу с собой сделать, ревную! А говорила, Таисия, что всю жизнь будешь меня любить!»

Настоящей сенсацией выпуска станет номер Мари Краймбрери, которая специально сменила стиль для своего выступления. «Я буду исполнять свою песню Аmore. Это важная композиция в моей жизни и карьере. Я бы не хотела делить ее с человеком, который получил бы ее и подумал, что это какая-то фигня. Если человек знает ее, слушает, кайфует, с таким я бы сто процентов хотела спеть», — заявила Краймбрери перед выступлением.

Новый выпуск шоу «Дуэты» пройдет 31 октября. Начало в 18:00 на телеканале «Россия 1».

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