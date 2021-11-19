В обнимку с Филиппом Киркоровым: Ольга Бузова в платье-пене и сапогах-чулках появилась на юбилее «Муз-ТВ»

Поющая телеведущая Ольга Бузова сияла от счастья, прижимаясь к поп-королю Филиппу Киркорову.

В эту пятницу, 19 ноября, в Государственном Кремлевском дворце проходит масштабное мероприятие.

Телеканал «Муз-ТВ» отмечает свое 25-летие грандиозным концертом с участием звезд российской поп-музыки. Прямая трансляция концерта ведется на телеканале «Муз-ТВ».

В числе гостей юбилея «Муз-ТВ» и поющая телеведущая Ольга Бузова. Она пришла на мероприятие в сопровождение своего давнего друга, поп-короля Филиппа Киркорова.

Для светского выхода телеведущая и певица облачилась в белое пышное платье, состоящее из трех ярусов. Образ дополнила массивная цепь на шее Ольги Бузовой и распущенные и завитые в мелкие локоны волосы.

На ногах у Ольги Бузовой, сапоги-чулки на шпильке, подчеркивающие стройность ножек звезды.

В пышном платье Ольга Бузова напоминала то ли облачко, то ли застывшую морскую пену.

Но так или иначе, а рядом с Филиппом Киркоровым, одетым в стиле спорт-шик, Ольга Бузова выглядела очень счастливой. Она так и льнула к поп-королю.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.