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В обнимку с Филиппом Киркоровым: Ольга Бузова в платье-пене и сапогах-чулках появилась на юбилее «Муз-ТВ»

Поющая телеведущая Ольга Бузова сияла от счастья, прижимаясь к поп-королю Филиппу Киркорову.

В обнимку с Филиппом Киркоровым: Ольга Бузова в платье-пене и сапогах-чулках появилась на юбилее «Муз-ТВ»
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

В эту пятницу, 19 ноября, в Государственном Кремлевском дворце проходит масштабное мероприятие.

Телеканал «Муз-ТВ» отмечает свое 25-летие грандиозным концертом с участием звезд российской поп-музыки. Прямая трансляция концерта ведется на телеканале «Муз-ТВ».

В числе гостей юбилея «Муз-ТВ» и поющая телеведущая Ольга Бузова. Она пришла на мероприятие в сопровождение своего давнего друга, поп-короля Филиппа Киркорова.

Для светского выхода телеведущая и певица облачилась в белое пышное платье, состоящее из трех ярусов. Образ дополнила массивная цепь на шее Ольги Бузовой и распущенные и завитые в мелкие локоны волосы.

Ольга Бузова на юбилее «Муз-ТВ»
Ольга Бузова на юбилее «Муз-ТВ». Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

На ногах у Ольги Бузовой, сапоги-чулки на шпильке, подчеркивающие стройность ножек звезды.

В пышном платье Ольга Бузова напоминала то ли облачко, то ли застывшую морскую пену.

Ольга Бузова с Филиппом Киркоровым на юбилее «Муз-ТВ»
Ольга Бузова с Филиппом Киркоровым на юбилее «Муз-ТВ». Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Но так или иначе, а рядом с Филиппом Киркоровым, одетым в стиле спорт-шик, Ольга Бузова выглядела очень счастливой. Она так и льнула к поп-королю.

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