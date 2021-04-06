Васильев объяснил, почему звезды всех мастей сегодня выбирают одежду изумрудного цвета

Зеленый в этом сезоне – в топе популярных оттенков.

Этой весной на мировые подиумы ярко ворвался зеленый цвет. Перед искушением приобрести модные вещи в актуальном оттенке не удержались даже такие известные фэшн-эксперты, как Александр Васильев и Александр Рогов.

Ведущий «Модного приговора» на Первом канале пополнил свой гардероб трендовой рубахой оттенка «нежная липа», а рулевой программы «Рогов в деле» на СТС купил сумку Hermes в классическом зеленом цвете.

«Все оттенки зеленого в постпандемийный период вошли в моду, особенно глубокий малахитово-изумрудный цвет, который носят многие модницы в брючных костюмах от Ольги Бузовой до шейхи Моза, правительницы небольшого государства Катар в Персидском заливе. Этот цвет часто связывают с Востоком», — рассказал Александр Васильев в эфире своего шоу.

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