Как при помощи белого шнурка сделать из надоевшего худи модную модель в стиле Сraig Green, показал Рогов

Александр Рогов частенько с экрана ТВ, а также в своем авторском модном YouTube-шоу Rogov live говорит о необходимости беречь планету и использовать вещи вторично. Он поддерживает идею переработки старых вещей, их апгрейда, а также покупки нарядов бывших в употреблении.

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Лично он не брезговал раньше шопиться в секонд-хендах, ну а теперь покупает пожившие, но дорогие вещи на распродажах звезд. К примеру, не так давно он пополнил свой гардероб пиджаком Филиппа Киркорова.

В очередном выпуске проекта Александр Рогов сделал фэшн-набег на магазины люксового уровня, где в отделе британского дизайнера Сraig Green нашел интересные худи и куртку черного цвета, прошнурованные в нескольких местах. Он заметил, что так, в принципе, может сделать каждый модник, взяв идею на вооружение.

«Те, кто занимается кастомайзингом, внимательно смотрите, потому что такую историю со шнурком можно сделать самому. Купите люверсы, шнурок, пробейте дырки и зашнуруйте, если у вас пока нет возможности купить Сraig Green. Отличная находка, как апгрейдить худи, к которому вы привыкли или которое уже немножко надоело», — рассказал ведущий.

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