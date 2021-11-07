«Встретились и больше не расстались»: беременная жена Саши Задойнова из «Дома-2» публично обратилась к мужу

Экс-участник реалити-шоу Саша Задойнов и его супруга Ксения отмечают годовщину со дня знакомства.

Бывшие участники «Дома-2» и шоу «Спаси свою любовь» Саша и Ксения Задойновы седьмого ноября отмечают семейный праздник.

В этот день исполнилось два года, как они познакомились.

Об этом судьбоносном событии Саша Задойнов и Ксения написали каждый в своем микроблоге, опубликовав совместные фото.

«Ровно два года назад познакомился с этой красоткой. Теперь мы одна семья», — поделился Саша Задойнов.

Беременная Ксения была более словоохотлива и напомнила подписчикам, что они с Сашей скоро станут родителями.

«Сегодня ровно два года, как мы с тобой встретились и больше не расстались, — обратилась к мужу Ксения Задойнова. — За эти два года много всего произошло, но самое главное событие у нас впереди. Сейчас я под сердцем ношу нашего малыша и чувствую себя самой счастливой на свете, спасибо, любимый, что ты украсил мою жизнь и наполняешь заботой мой каждый день».

Напомним, роман Саши и Ксении Задойновых был стремительным. Они познакомились в ноябре, а на Новый год, под бой курантов Саша уже сделал предложение возлюбленной. В апреле 2020 года пара вступила в брак, а чуть позже обвенчалась.

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