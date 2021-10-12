«Какие уже большенькие»: беременная жена Саши Задойнова из «Дома-2» показала, как выглядит на седьмом месяце

Бывшие участники «Дома-2» Саша Задойнов и его жена Ксения ожидают прибавления в семействе, которое, судя по всему, случится в первый зимний месяц.

Ксения Задойнова наслаждается долгожданной беременностью и периодически показывает в микроблоге, как со временем меняются ее формы.

На этот раз будущая мама предстала в костюме горчичного оттенка, состоящем из брюк и блейзера свободного кроя. Ксюша нежно придерживает рукой низ живота.

Подписчики жены Саши Задойнова пришли в восторг от нежных кадров с участием будущей мамы.

«Супер! Значит, все хорошо у тебя, беременность к лицу», «Какие вы уже большенькие! Прелесть», «Какая прелесть! Такой уже красивый животик», «Красотка, так идет беременность, ты прям сияешь», «Женщину украшает не только ее красота и душа, но и беременность! Ксения, вы очень красивая», — высказались в Сети.

Напомним, о том, что они ждут ребенка, Саша и Ксения Задойновы сообщили в конце лета, рассказав, у них будет мальчик.

Малыш станет первенцем для пары и Ксении Задойновой и третьим ребенком Саши Задойнова, у которого есть две дочери от предыдущих отношений.

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