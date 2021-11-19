Не так уж и мало: Екатерина Климова публично встала на весы и рассказала, сколько она весит

43-летняя звезда театра и кино Екатерина Климова прекрасно выглядит. Несмотря на то что она многодетная мама, актриса умудрилась сохранить стройную фигуру.

Разумеется, поклонников Екатерины Климовой интересует, каким образом она поддерживает себя в форме.

Екатерина Климова не скрывает, что правильно питается, ест маленькими порциями и много двигается.

В ее микроблоге можно довольно часто увидеть кадры, на которых она запечатлена во время активностей — на прогулках с детьми, занятиях в спортзале и в бассейне.

Правда, при кажущейся субтильности выяснилось, что Екатерина Климова не так уж и мало весит. Но сложена так хорошо, что выглядит супермоделью.

В сториз микроблога звезда поделилась снимком, на котором запечатлена во время взвешивания на напольных весах. Они показывают, что вес Екатерины Климовой 54,6 килограмма.

«Иногда отвечаю. Задавайте», — подписала фото Екатерина Климова.

Вероятно, актриса готова поговорить откровенно о том, как выглядеть так же прекрасно, как она.

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