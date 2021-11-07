Голливудская походка: Екатерина Климова в юбке с бахромой устроила дефиле на дороге

Екатерина Климова является знаменитой актрисой. Она прославилась благодаря роли в фильме «Мы из будущего», а также сериалу «Бедная Настя». Актриса никогда не была обделена мужским вниманием. За ее плечами три развода. Она была с актером Игорем Петренко, от которого родила сыновей. А в 2019 году артистка рассталась с Гелой Месхи, от которого у нее есть дочка Изабелла.

Теперь Климова снова свободно. Примечательно, что многодетная мама в 43 года может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Она не только снимается в кино, но и часто участвует в фотосессиях в женственных нарядах. На этот раз артистка облачилась в клетчатую блузку и юбку-футляр с бахромой. Образ дополнили лодочки. Екатерина грациозно дефилировала по дороге.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Климова. Многие также одарили ее комплиментами. Фанаты пришли в восторг от ее походки. «Ну ты просто голливудская звезда», «Походка леди! Такая грация», «Просто совершенство», «Ты просто прелесть», «Екатерина, сколько в вас энергии», «В вас можно влюбиться с первого взгляда», «Прям порхаете», «Какая потрясающая юбка!», «Ох, вот это ножки», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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