Постреляла глазками: старшая красавица-дочка Екатерины Климовой сменила имидж и стала блондинкой

У звезды театра и кино Екатерины Климовой четверо детей – две дочери и два сына. Старшая наследница актрисы Лиза Хорошилова уже студентка второго курса МГУ и практически самостоятельный и взрослый человек.

Лиза Хорошилова унаследовала красоту своей мамы. Многие поклонники отмечают, что она имеет очаровательную и притягательную внешность.

Между тем, очевидно гордясь сходством со своей знаменитой красавицей-мамой, Лиза Хорошилова при этом пытается и дистанцироваться от родительницы.

Еще недавно дочь Екатерины Климовой была шатенкой и даже этим походила на мать. Недавно же Лиза Хорошилова сменила цвет волос, она перешла на «светлую сторону», став блондинкой. Блонд у Лизы теплый, медового оттенка.

В сторис микроблога старшая дочка Екатерины Климовой поделилась коротеньким видео, на котором предстала в новом образе.

Свои светлые локоны Лиза Хорошилова подхватила с помощью повязки для волос. Выглядит Лиза невероятно мило и нежно. Она пококетничала на камеру, постреляв выразительными глазками.

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