Мамина модница: младшая дочь Климовой в черном свитере и шарфике Burberry покрасовалась на видео со старшей сестрой

Четверых детей от разных браков воспитывает актриса Екатерина Климова – у нее две дочери Лиза и Белла и два сына Матвей и Корней.

Старшей дочери звезды Лизе Хорошиловой девятнадцать лет, а младшей, Белле Месхи, в октябре исполнилось шесть лет.

Несмотря на приличную разницу в возрасте, две сестрички дружны. Младшая всегда рада оказаться рядом со старшей, которая для нее является идеалом. Белла во всем подражает Лизе. И когда та снимает какие-то видео, всегда старается попасть в кадр.

Так было и на этот раз. Старшая дочка Екатерины Климовой записывала видео, чтобы затем разместить их в Instagram, как вдруг в кадре оказалась младшая.

Белла примостилась рядом с сестрой, попивая в этот момент воду прямо из бутылки.

«Ну, я же снимаю эстетичные истории. Зачем пить воду-то?» — сделала замечание старшая дочь Климовой младшей.

Интересно, что одеты сестренки по принципу контраста. Лиза Хорошилова облачена в черный свитер, а Белла в черный, да еще и с шарфиком Burberry, повязанным поверх.

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