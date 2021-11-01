«Это было самым лучшим решением»: похудевшая Саша Черно отмечает годовщину свободы от «Дома-2»

Ровно год назад, первого ноября 2020 года, Саша Черно с Иосифом Оганесяном и маленьким сыном покинули проект «Дом-2».

В его стенах Саша Черно провела четыре года. Она признается, что уходить с телестройки, где они жили на всем готовом, было страшно.

Но сейчас Саша Черно считает, что это решение на тот момент было единственно правильным. Она слишком устала от провокаций и от того, что на проекте ее постоянно сталкивали с Ольгой Рапунцель.

«Но раз провокация, два провокация, три, и все, я приняла для себя твердое решение, что мои нервы мне дороже. Воспитывать своего ребенка я хочу в спокойствии, чтобы он не видел, как нервничает мама, и мы ушли, и это было самым лучшим решением для всех, потому что не вечность же там сидеть, должно было быть логическое завершение. Если бы я знала, что все будет так круто, я бы не выходила даже из декрета», — написала Саша Черно в микроблоге.

Экс-участница «Дома-2» рассказала, что потом их уговаривали вернуться на проект. Но они с мужем не поддались и из-за этого поссорились со многими создателями телестройки.

Сейчас Саша Черно начинает новый этап жизни, она уверенно идет к встрече со своим обновленным телом. Саша активно худеет и уже демонстрирует первые успехи на этом поприще, получая комплименты от поклонников.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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