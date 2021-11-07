«Давно не выглядела так хорошо»: постройневшая Саша Черно подчеркнула фигуру, облачившись в total black

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно несколько дней усиленно готовилась к большому семейному празднику.

Мужу Саши Иосифу Оганесяну исполнилось тридцать лет, и она во чтобы то ни стало хотела устроить любимому человеку сюрприз.

И он удался. Судя по видео, которые Саша Черно публиковала в сторис накануне, праздник получился очень душевным.

Но больше всего собравшихся на него родственников и друзей пары поразила сама Саша Черно.

За последнее время она сбросила несколько килограммов и на вечеринке по случаю дня рождения Иосифа Оганесяна предстала обновленной.

Саша Черно выбрала для праздника наряд в стиле total black. В черном платье длиною до колена, подчеркнувшим ее стройность, и с умеренным макияжем Саша Черно выглядела прекрасно.

Подписчики экс-участницы «Дома-2», увидев ее на фото, не смогли удержаться от комплиментов.

«Давно Саша не выглядела так хорошо: макияж, прическа, платье — все красиво и в меру», «Молодец! Для мужа и всей семьи устроила праздник, что тоже очень похвально. Вот такая Саша мне нравится», «Супер! Саша вообще красотка», «Саша, платье классное. Красотка!», Санечка тут такая хорошенькая», «Саша, ты прекрасно выглядишь! И мейк, и платье – огонь!», — высказались в Сети.

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