«Девять дней сегодня»: Водянова в черном пальто в пол и кружевном палантине появилась на могиле бабушки

Супермодель Наталья Водянова почтила память близкой родственницы, которой не стало чуть больше недели назад.

Звезда мировых подиумов, супермодель Наталья Водянова почтила память своей бабушки Ларисы Гавриловны, придя к ней на могилу на девятый день после смерти.

В микроблоге Наталья Водянова поделилась кадрами, которые были сделаны в момент посещения кладбища.

Наталья Водянова, облаченная в траурное одеяние черного цвета, выглядела подчеркнуто элегантно и сдержанно.

Черное пальто в пол, кружевной палантин на голове… Наталья Водянова читала молитву и все время крестилась, поправляя цветы и траурные ленты на могиле бабушки.

«Девять дней сегодня. Дорогие, помолитесь с нами за спасение души новопреставленной Ларисы. Дай бог, скорой встречи в раю бабуничке и дедуничке», — написала под видео Наталья Водянова.

Напомним, бабушка Натальи Водяновой умерла 12 ноября, а накануне, 11 ноября, ей исполнилось 92 года.

Наталья Водянова вместе с детьми приезжала поздравить бабушку с днем рождения. В тот момент Лариса Гавриловна уже тяжело болела, и в момент ее ухода из жизни рядом с ней оказались все самые близкие люди.

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