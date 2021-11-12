У Натальи Водяновой умерла любимая бабушка

Звезда мира моды Наталья Водянова с тремя детьми прилетела в Нижний Новгород на день рождения своей любимой бабушки Ларисы Гавриловны. Но праздник сменился трауром – на следующий день после своего 92-летия она умерла.

Об этом сообщила сама Водянова у себя в микроблоге. Она поведала о том, что отложила все свои дела и перенесла планы, чтобы быть в день рождения «бабунички», как ласково называла Ларису Гавриловну Наталья.

«Мы застали бабуничку очень плохой, как описывала мама, она хрипло говорила, с лицом каменного цвета и холодными губами, но увидев правнуков и нас всех, задавая вопросы, улыбаясь всем, она воспряла, стала просить воды и любимых конфеток, от которых отказывалась уже несколько дней», — поведала звезда подиумов.

Водянова рассказала, что праздничный день получился невероятно светлым и теплым, даже погода благоволила. А на следующий день бабушке стало плохо, она ослабла и на ее глазах скончалась. Впереди похороны, которыми занялась модель.

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