«Всегда будет нашей опорой»: Водянова показала трогательное поздравление бабушки с 92-летием

Звезда мировых подиумов Наталья Водянова прилетела в Россию, в свой родной город Нижний Новгород, чтобы лично поздравить свою любимую бабушку с днем рождения. 11 ноября Ларисе Гавриловне исполняется 92 года.

Бабушка Натальи уже не встает с постели. Поэтому все приготовления к празднику, как и само поздравление, происходили в комнате именинницы. Ровно в полночь большая семья Водяновых собралась вместе, чтобы поздравить Ларису Гавриловну с днем рождения.

Наталья показала, как она с мамой и детьми спела песню бабушке и преподнесла именинный пирог. Она попросила свою «бабунечку», как всегда ласково ее называет, что-то сказать напутственное. «Будьте счастливы!», — попросила именинница.

«Всегда держала нашу семью вместе и всегда будет нашей опорой. Она выявляла лучшее в каждом, кого встречала, и сияла светом везде, куда бы ни посмотрела. Полна любви, терпения, мудрости, мужества, обаяния, уверенности и гордости», — трогательно написала внучка о бабушке.

Кстати, Водянова и правнучка именинницы Нева помогли Ларисе Гавриловне прихорошиться. Так как бабушка Натальи всегда старалась быть модницей и даже мусор выносила, накрасив губы, то родственники сделали ей маникюр и накинули красивый палантин на плечи.

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