Когда Шанель и лесоруба «поженили»: Хромченко показала, как красиво сочетать разную клетку в одном образе

Осенний сезон 2021 года был ознаменован повышенным спросом дизайнеров одежды и стилистов к клетке. Сейчас актуальны практически все ее проявления: от элегантной «гусиной лапки», которую обожала Коко Шанель, до простого рисунка в духе наряда лесоруба.

Теперь эти два вида клетки, к тому же, модно сочетать в одном образе. А как это сделать, показали на Первом канале в эфире шоу «Модный приговор».

Эвелина Хромченко заметила, что современная мода диктует правило единства и борьбы противоположностей. И подиумный лук как раз воплотил в себе это актуальное течение.

В нем «рубаха лесоруба», которую героиня программы примерила как куртку, была искусно скомплектована с сумочкой, украшенной благородным принтом «гусиная лапка». И все это вместе смотрелось весьма стильно и гармонично.

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