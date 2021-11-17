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«Имеет смысл насладиться»: Хромченко представила модную сумочку, которая всегда ассоциируется с Шанель

Она имеет благородный принт «гусиная лапка».

«Имеет смысл насладиться»: Хромченко представила модную сумочку, которая всегда ассоциируется с Шанель
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Клетка уже несколько сезонов подряд бьет рекорды популярности среди принтов по всему миру. Она видоизменяется, но не собирается покидать наши гардеробы.

В эфире программы «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко обратила внимание на образ, который составили для героини фэшн-преображения. В нем сочеталось сразу два вида модной клетки: из перекрещенный линий и «гусиная лапка».

Модный образ с разной клеткой. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Первый вид клетки считается простым и часто используется в рубахах, а вот второй всегда ассоциируется с благородством и высоким стилем. Дело в том, что его ввела в женскую моду Коко Шанель, используя на своих знаменитых твидовых жакетах.

Ну а теперь такую клетку можно увидеть где угодно: хоть на пальто, хоть на платье, хоть на сумочке, как это было на шоу.

«Имеет смысл насладиться этим видом клетки», — рекомендовала Эвелина Хромченко.

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