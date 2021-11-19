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«Они у меня на хранении»: Клявер объяснил, почему забрал все «Золотые граммофоны» у Костюшкина

По словам исполнителя, он тщательно протирает с наград пыль.

«Они у меня на хранении»: Клявер объяснил, почему забрал все «Золотые граммофоны» у Костюшкина
Денис Клявер. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Денис Клявер в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» объяснил, почему хранит все награды «Чай вдвоем» за премию «Золотой граммофон» у себя дома. Хотя такое же право на них имеет и Стас Костюшкин.

Стас Костюшкин
Стас Костюшкин. Фото: Globallookpress.com

«У меня вышла песня «Тебя удача найдет». В этом году я буду получать уже одиннадцатый «Золотой граммофон». Сольный у меня пятый, а если вместе со Стасиком, то одиннадцатый».

Денис Клявер

Как отметил Клявер, все «Золотые граммофоны» «Чай вдвоем» принадлежат ему и Костюшкину. «Просто они у меня на хранении. Стасик мне сказал: «Ден, ты человек ответственный. Точно никуда не потеряешь». Так что они у меня лежат. Протираю с них пыль. У меня есть полочка дома, на которой стоят все награды. Когда я переживаю и волнуюсь, то я смотрю на этот столик и тут же приходит вдохновение», — заявил Денис Клявер.

Напомним, что группа «Чай вдвоем» была организована в 1994 году Денисом Клявером и Стасом Костюшкиным. Музыкальная команда распалась в 2012 году.

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