«Третье сентября» и «День рождения»: Клявер и Шуфутинский скрестили свои хиты

Казалось бы, что еще Михаил Шуфутинский может придумать 3 сентября. Каждый год знаменитый шансонье празднует эту даты, почти как день рождения, ведь в этот день о нем вспоминают не только родственники и друзья, но и вся страна.

В этом году 73-летний певец скооперировался с со своим 46-летним коллегой Денисом Клявером, и они записали совместное видео, соединив песни «Третье сентября» и «День рождения».

«Нельзя 3 сентября просто так взять и не поздравить всех с 3 сентября! Календарные праздники – это здорово, но это не значит, что веселиться можно только по расписанию, — говорит Клявер. — Мы, артисты, любим импровизацию и на сцене, и в жизни и всем советуем не ограничивать себя какими-то рамками».

Поделившись забавным роликом, артисты сделали большой подарок всем тем, у кого день рождения 3 сентября.

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