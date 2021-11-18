«Каждый человек – немного волшебник»: Денис Клявер выпустил жизнеутверждающий клип

Певец Денис Клявер выпустил новый клип на песню «Тебя удача найдет». Жизнеутверждающее 5-минутное видео имеет долю фантастики: в нем артист запустит волшебную машину, преображающую людей и делающую их счастливыми.

«Визуализировать песню «Тебя удача найдет» было сложно. Поэтому съемки и затянулись почти на год. Однако позитив, который несет этот клип, актуален всегда, особенно в наше непростое время, — рассказывает Денис. — Метаморфозы, которые случаются с героями клипа, могут произойти в жизни любого человека, если, конечно, он сам готов меняться. На самом деле все в наших руках, об этом нельзя забывать. Волшебная машина, исполняющая желания, вам не нужна, ведь каждый человек — творец своей судьбы и, значит, тоже немного волшебник».

В клипе появляются модные пенсионеры, гопники с ножом и даже тигр. Всего в съемках участвовали около двух десятков человек.

А сама песня уже несколько недель занимает первые места в хит-парадах радиостанций.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.