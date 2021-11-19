Продюсер Сотниковой отреагировал на слова Погорилой о судейской помощи фигуристке в Сочи

Продюсер олимпийской чемпионки Сочи по фигурному катанию Аделины Сотниковой Ари Закарян в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на слова фигуристки Анны Погорилой, которая посчитала, что Сотниковой победить на Олимпиаде помогли судьи.

«Я был в тот вечер в Сочи. Так получается в фигурном катании, что иногда все карты сходятся. Именно в этот момент на конкретном соревновании в эмоциональной части Аделина была убедительна. Если было бы что-то подобное в другой стране, то я мог сравнить. Аделина победила, и это было, на мой взгляд, триумфально». Ари Закарян

Как заметил Закарян, когда футболисты играют дома, это дает преимущество, они чувствуют поддержку трибун. «Это дает экстраимпульс. Эмоциональная составляющая играет большую роль. У нас субъективный вид спорта, в котором все имеет значение», — заметил Ари Закарян.

Ранее Погорилая заявила, что в каждой стране судьи «тянут» на пьедестал местных участников. Она считает, что в Сочи нашим спортсменам «немного помогли».

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