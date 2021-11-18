«В США тянут своих, в Японии — японок»: Погорилая заявила, что Сотниковой помогли выиграть в Сочи

Как отметила фигуристка, в каждой стране хотят, чтобы выиграла их спортсменка.

Фигуристка Анна Погорилая заявила, что ее коллеге Аделине Сотниковой было бы проблематично выиграть золотую медаль на играх в Сочи, если бы не домашнее судейство. К примеру, сама она сделала в 2016 году два чистых проката в американском Бостоне, но все равно осталась только третьей.

«Понятно, что в США тянут своих, в Японии — японок. В России русским тоже помогают. Понятно, что в Сочи нашим спортсменам немного помогли. Но если бы Аделина не откатала чисто свою программу, никто бы ее не вытянул». Анна Погорилая

Как отметила Погорилая, ей безумно жаль кореянку Ю На Ким, которая прошла две Олимпиады. Эта спортсменка прекрасно выступала в Сочи, но не взяла золотую медаль. Позже фигуристке и вовсе пришлось выступать с больной спиной, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Аделина Сотникова выиграла золотую награду на Играх в Сочи в женском одиночном катании. В прошлом году фигуристка завершила свою профессиональную карьеру.

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