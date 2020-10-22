«Я всегда знала, что хочу детей»: фигуристка Анна Погорилая готовится впервые стать мамой

Два года назад она вышла замуж за спортсмена Андрея Невского.

Известная российская фигуристка Анна Погорилая в ближайшем будущем станет мамой. Сейчас звезда российского фигурного катания находится в интересном положении. Это будет первый ребенок в семье спортсменки и ее мужа фигуриста Андрея Невского, за которого она вышла замуж два года назад.

Отметим, что Анна Погорилая уже знает пол будущего малыша, но пока держит эту информацию в секрете. Беременность у девушки протекает легко, сообщает «СтарХит».

«Я всегда знала, что хочу детей. И здорово, что сейчас не испытываю никакого дискомфорта. Даже режим дня остался почти тот же, только стала больше отдыхать и больше за собой следить. Конечно, сложно усидеть дома все время, рвусь вернуться к работе». Анна Погорилая

Напомним, что в 2016 году Анна Погорилая стала бронзовым призером чемпионата мира. А вот на чемпионатах Европы в ее коллекции сразу три награды. Один раз она была второй и два раза третьей.