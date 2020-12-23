22-летняя фигуристка Анна Погорилая родила первенца

Анна Погорилая не была олимпийской чемпионкой, но смогла достичь больших высот в фигурном катании. В ее копилке бронзовая медаль чемпионата мира, а также серебряная и две бронзовые награды с чемпионатов Европы. Она завершила карьеру в 2015 году и вскоре вышла замуж. Ее избранником стал фигурист Андрей Невский. В октябре этого года девушка объявила о беременности. Она уже находилась на седьмом месяце.

И вот 23 декабря стало известно, что Анна впервые стала мамой. Своему мужу она подарила дочку. Радостную новость подтвердила агент спортсменки — Мария Шашина.

«Официальная информация: Анна Погорилая стала мамочкой. С Анной и дочкой все в порядке», — поделилась она с «РИА-Новостями».

Примечательно, что фигуристка только три дня назад позировала в платье с пайетками у новогодней елки. Она готовилась к встрече с малышом. И теперь Новый год девушка отметит уже в новом составе. Поклонники поздравили пару с пополнением. Многим интересно узнать, как они назвали малышку.

Напомним, что Невский старше своей избранницы на пять лет. Они сыграли свадьбу, когда мужчина завершил карьеру в большом спорте. Он оказался очень романтичным и сделала возлюбленной предложение руки и сердца в Париже. Анна признавалась, что всегда хотела детей, поэтому ее беременность была обдуманной. Девушка отмечала, что сложнее всего ей было сложно усидеть дома, так как ее тянуло к работе.

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