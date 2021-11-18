«Можно и в мини»: Виктория Боня в холодную погоду выбрала наряд с акцентом на «голые» ноги

Знаменитость не побоялась надеть капроновые колготки при минусовой температуре.

Среди последних публикаций личного микроблога участницы шоу «Звезды в Африке» Виктории Бони появилась фотография знаменитости в монохромном образе. Примечательно, что телеведущая вышла на мороз в очень короткой юбке.

Боня так часто бывает в теплом Монако, что и в России не боится щеголять в мороз в коротких юбочках. Виктории не хочется прятать свои роскошные ножки в оверсайзных брюках, поэтому капроновые колготки и юбка с разрезом до середины бедра отлично подошли Боне.

Телеведущая дополнила образ в одном цвете шапкой-бини, дутой укороченной курткой и замшевыми сапогами до колена.

«В такой мороз носят короткие платья? Когда есть повод, то можно и мини», – отметила Боня.

К слову, поводом стал поход в лучший по мнению знаменитости ресторан с хачапури. Благодаря горячему грузинскому блюду даже в мини Виктория не замерзла.

Напомним, ранее Виктория Боня в лосинах и куртке из искусственного меха цвета кофе отметилась в Монако.

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