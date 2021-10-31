«Всегда говорили, что я губошлепка»: Боня показала детское фото, развеяв сомнения в пластике

Виктория Боня живет в Монако. Бывшая участница «Дома-2» смогла построить карьеру телеведущей, родить дочь от миллионера. Хейтеры нередко отмечают, что Боня увлеклась косметологическими процедурами, в том числе увеличила губы. Однако она уверяет, что это не так. В качестве подтверждения Виктория опубликовала в инстаграм свое детское фото.

«Я, как сейчас, помню тот день, когда было сделано это фото. Я зашла в фотостудию с мыслью «надо поджать губы». Потому что мне всегда говорили, что я губошлепка. Я стеснялась своей внешности, не принимала ее. Я приходила к папе и жаловалась», — написала Боня.

Напомним, в этом году Боня отметит свой 42-й день рождения. Она воспитывает дочь Анджелину и скрывает свою личную жизнь.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.