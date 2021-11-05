«Обожаю этот наряд»: Боня в лосинах и плюшевой куртке цвета кофе щегольнула в Монако

Виктория Боня не скрывает, что любит Россию. Она часто приезжает в Москву, чтобы посетить премии и вечеринки. Но живет телеведущая в Монако, где растит дочку Анджелину.

Благодаря шоу «Дом-2» Боня стала знаменита, поэтому теперь она зарабатывает как блогер и бизнесвумен. А недавно ей довелось принять участие в шоу «Звезды в Африке», но она не смогла долго продержаться на проекте.

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Виктория всегда следила за фигурой. Последние несколько лет она занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Ей нравится выглядеть женственно, поэтому она подчеркивает свои достоинства.

Накануне Боня собралась на прогулку. Она также решила забрать дочку, которая отмечала Хеллоуин в гостях. Для такого случая светская львица облачилась в кожаные лосины и плюшевую куртку цвета кофе. Лук дополнили ботинки на толстой подошве и сумка кремового цвета.

«Просто улыбка», — написала она.

Аутфит Виктории восхитил многих ее поклонников. Среди них оказались знаменитости. «Обожаю этот наряд», — заявила шведская модель Виктория Сильвстедт. «Обожаю этот лук, малышка», — присоединилась израильская модель и телеведущая Хофит Голан. «Шикарная», «Как мне нравится», «Это изумительно», «Какая куртка!» — стали комментировать пост подписчики.

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