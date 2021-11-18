Проскурякова в мерцающем костюме с брюками палаццо предстала с дочкой на концерте Николаева

Игорь Николаев дал концерт в Москве. Он спел с женой, а также показал публике свою подросшую дочку.

Игорь Николаев в этом году отметит 62-летие. Он продолжает писать песни и выступать. Уже длительное время певец счастлив в браке с Юлией Проскуряковой. У них подрастает дочка Вероника, которой недавно исполнилось шесть лет.

Примечательно, что артист все свободное время посвящает наследнице. У него также есть взрослая дочка от первого брака Юлия, которая живет в США.

На днях Николаев дал большой концерт в Москве. Он исполнил свои хиты для публики. Многие артисты приехали, чтобы спеть с ним дуэтом. Но самым ярким стало выступление певца с женой.

Проскурякова вышла на сцену в мерцающем костюме оверсайз с брюками палаццо. Они исполнили несколько песен. А большим сюрпризом для всех стало появление маленькой дочки Игоря Юрьевича.

Вероника была в жакете с бантом и брюках с принтом. Девочка танцевала и кружилась. Публика одарила звездную семью овациями. Николаев спел в честь своей наследницы.

Поклонники одарили комплиментами жену артиста. Многие отметили, что Проскурякова в 39 лет выглядит очень молодо.

«Эффектный костюм», «Это так красиво», «Очень яркая семья», «Ну наряд просто вау», «Какая милая девочка! Танцует, чудо ребенок», «Николаев счастливый мужчина», «Просто идиллия», «Семья на сцене, красота», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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