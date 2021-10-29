«В перерыве между съемками»: дочь Николаева и Проскурякова появится в клипе отца и певицы Валерии

Шестилетняя наследница Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой снимается в видео на песню «Лето, вернись!»

Младшая дочь известного композитора и автора-песенника Игоря Николаева, шестилетняя Вероника, появится в клипе на песню своего отца «Лето, вернись!».

В видео снимается также и певица Валерия, которая исполняет новую песню Игоря Николаева в дуэте с ним.

О том, что его дочь задействована в клипе, композитор Игорь Николаев сообщил в своем микроблоге.

«Вероника в перерыве между съемками. Клип «Лето, вернись!» с Валерией. Скоро!» — написал Игорь Николаев.

Напомним, новая песня Игоря Николаева «Лето, вернись!» впервые прозвучала на творческом вечере композитора в рамках фестиваля «Жара» в июне этого года.

Игорь Николаев исполнил его в дуэте с певицей Валерией. Трек очень понравился публике и уже успел стать хитом.

Это, кстати, уже не первый опыт сотрудничества Игоря Николаева и певицы Валерии. Некоторое время назад композитор и певица вместе исполнили песню «Возложите на море венки» на стихотворение Андрея Вознесенского.

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