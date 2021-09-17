«С ней играет Вероника»: Проскурякова запечатлела подросшую дочь от Николаева с домашним питомцем на руках

Дочери Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой в октябре исполнится шесть лет.

Поклонники известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева и его жены, певицы и актрисы Юлии Проскуряковой обожают маленькую наследницу пары Веронику и всегда с нетерпением ждут новых фотографий девочки в Сети.

Звездные супруги периодически показывают дочь поклонникам, чтобы и они могли видеть, как растет и с возрастом меняется Вероника.

На этот раз Юлия Проскурякова запечатлела дочку с домашней любимицей — немецким карликовым шпицем Зоей — на руках. Питомец в звездной семье появился за несколько лет до рождения Вероники, в ноябре 2009 года.

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев в тот день были в кафе в одном из торговых центров и вдруг увидели, как из зоомагазина, расположенного напротив кофейни, на них смотрит очаровательный щенок.

«Мы, как завороженные, встали, рассчитались за кофе и пошли покупать собаку. Так вот она у нас уже 12 лет живет. Сейчас с ней играет Вероника, и это так трогательно!» — поделилась Юлия Проскурякова.

Подписчики знаменитости тут же одобрили этот тандем, считая, что прекрасно, когда у ребенка с рождения есть собака.

«Красивая доченька у вас и Зойка тоже», «Даже по фото видно, как Зойке нравится внимание Вероники! Моя внучка Настя мечтает о такой же собачке породы Шпиц! Это самая ее заветная мечта», «Зоя очень крутая, здорово, что Вероника выросла с ней, вообще не знаю, как ребенок может расти без собаки, это настоящая и искренняя дружба», — высказались в Сети.

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