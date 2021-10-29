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Бабушка-стайл: Юлия Проскурякова предстала в платочке на голове и старомодном пальто оттенка «баклажан»

Жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова продемонстрировала странный наряд.

Бабушка-стайл: Юлия Проскурякова предстала в платочке на голове и старомодном пальто оттенка «баклажан»
Юлия Проскурякова. Фото: Global Look Press

Молодая жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова обожает примерять на себя разные образы, ведь она актриса, и тяга к переодеванию у нее в крови.

На этот раз Юлия Проскурякова продемонстрировала винтажный лук, показав в микроблоге снимок, на котором предстала в стиле «бабушка-стайл».

На голову Юлия Проскурякова повязала цветастый платок. Этим аксессуаром она дополнила пальто оттенка «баклажан» с объемным воротником.

Как оказалось, это образ для съемок фильма. Юлия Проскурякова сейчас находится в Новороссийске, где снимается во втором сезоне сериала «Анка с Молдаванки».

Юлия Проскурякова снимается в сериале
Юлия Проскурякова снимается в сериале. Фото: instagram.com/uliaveronika/

Картина рассказывает о событиях, происходивших в 70-х годах прошлого века. Этим и объясняется старомодный лук Юлии Проскуряковой.

«Утро на съемочной площадке», — подписала кадр Юлия Проскурякова.

Интересно, что сейчас на съемках заняты и муж Юлии Игорь Николаев и их шестилетняя дочка Вероника.

Отец и его наследница снимаются в клипе на песню маэстро «Лето, вернись!». Трек исполняет Игорь Николаев в дуэте с певицей Валерией.

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