Бабушка-стайл: Юлия Проскурякова предстала в платочке на голове и старомодном пальто оттенка «баклажан»

Молодая жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова обожает примерять на себя разные образы, ведь она актриса, и тяга к переодеванию у нее в крови.
На этот раз Юлия Проскурякова продемонстрировала винтажный лук, показав в микроблоге снимок, на котором предстала в стиле «бабушка-стайл».
На голову Юлия Проскурякова повязала цветастый платок. Этим аксессуаром она дополнила пальто оттенка «баклажан» с объемным воротником.
Как оказалось, это образ для съемок фильма. Юлия Проскурякова сейчас находится в Новороссийске, где снимается во втором сезоне сериала «Анка с Молдаванки».
Картина рассказывает о событиях, происходивших в 70-х годах прошлого века. Этим и объясняется старомодный лук Юлии Проскуряковой.
«Утро на съемочной площадке», — подписала кадр Юлия Проскурякова.
Интересно, что сейчас на съемках заняты и муж Юлии Игорь Николаев и их шестилетняя дочка Вероника.
Отец и его наследница снимаются в клипе на песню маэстро «Лето, вернись!». Трек исполняет Игорь Николаев в дуэте с певицей Валерией.
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