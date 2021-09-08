«Задача — леди»: Мирослава Карпович в силуэтном платье мидакси подчеркнула стройность

Мирослава Карпович является одной из актрис, которая снялась в «Папиных дочках». Этот проект сделал ее знаменитой, но одно время она прекратила сниматься и сделала упор на карьеру модели. Однако теперь она не только снимается для глянца, но и играет в театре. Внимание к ее персоне увеличилось, когда в прошлом году ее застали на отдыхе с Павлом Прилучным, который только развелся с Агатой Муцениеце.

И даже спустя год Карпович предпочитает не делится подробностями своих отношений со звездой «Мажора». Она минувшим летом отдохнула на Мальдивах вместе с ним, а на день рождения он сделала ей романтичный подарок. Теперь актриса погружена в работу, поэтому делится кадрами с фотосессии. Недавно она примерила непривычный для себя образ с кожаной косухой. Теперь ей предложили перевоплотиться в леди.

Мирослава позировала в силуэтном черном платье мидакси с разрезом и лодочках. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Она позировала, демонстрируя тонкие щиколотки и осиную талию.

«Задача — леди после второй «Маргариты», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие также одарили комплиментами ее фигуру. «Какая вы нежная, красивая и светлая», «Вот это леди», «Прекрасная Мирослава в шикарном платье», «Как вам идет такой стиль», «Ну очень стройная», «Какая же вы красавица!», «Вы еще скромная леди», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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