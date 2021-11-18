«Мои»: Стоцкая показала подросших детей от бизнесмена-ресторатора

В октябре Анастасия Стоцкая отметила свое 39-летие. Певица воспитывает двух детей, которых родила ресторатору Сергею Абгаряну. Сыну Саше в этом году исполнилось десять лет, а дочке Вере — четыре.
В своем инстаграме Анастасия поделилась снимком подросших детей.
«Мои», — подписала фото Стоцкая.
Фанаты артистки отреагировали на публикацию.
«Сладкие! Пупсята! Классные!» — писали пользователи Сети.
Напомним, с отцом своих детей, Абгаряном, Стоцкая рассталась в 2019 году. Недавно стало известно, что исполнительница встречается со своим коллегой по цеху Александром Казьминым. Вместе пара уже успела отдохнуть на Мальдивах.
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