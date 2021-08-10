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Счастливы вместе: Анастасия Стоцкая уединилась на Мальдивах с коллегой по мюзиклу

Актеров сцены давно подозревали в романе, и певица перестала скрывать перед своими поклонниками отношения.

Счастливы вместе: Анастасия Стоцкая уединилась на Мальдивах с коллегой по мюзиклу
Анастасия Стоцкая. Фото: Global Look Press

Звезда мюзиклов Анастасия Стоцкая, похоже, перестала скрывать свой роман с коллегой по сцене, актером Александром Казьминым. Звезды вместе уединились на одном из островов на Мальдивах, и об этом певица поспешила сообщить поклонникам в Instagram.

Анастасия Стоцкая с Александром Казьминым. Фото: instagram.com/100tskaya/
Анастасия Стоцкая с Александром Казьминым. Фото: instagram.com/100tskaya/

Стоцкая запечатлелась на селфи с Казьминым, и парочка выглядела абсолютно счастливой. Звезд давно подозревали в романе — у Александра есть несколько красноречивых совместных публикаций с Анастасией, где они на одном снимке позируют в обнимку, на другом актер нежно прижимает и целует певицу в висок. Под каждым совместным снимком Стоцкая оставляет эмодзи в виде сердца, а то и сразу несколько штук.

В июле пару уже видели вместе в Турции. Тогда они отмечали окончание театрального сезона, и певица брала своих детей от предыдущего брака с бизнесменом Сергеем Абгаряном.

Появление 32-летнего Казьмина в аккаунте у 38-летней Стоцкой означает, что пара перестала скрывать свои отношения, но пока никак не комментирует их.

Напомним, с отцом своих детей Стоцкая развелась еще в 2019 году, долго скрывала это, но когда отпустило, смогла рассказать. Признание она сделала лишь весной 2021 года.

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