«Моя любовь»: Стоцкая показала повзрослевшего сына, поздравив его с днем рождения

Певица и актриса Анастасия Стоцкая — дважды мама. В 2011 году у нее родился сын Саша, а в 2017-м — дочь Вера. 16 июля наследнику рыжеволосой звезды исполнилось десять лет. В своем Instagram она поздравила мальчика с днем рождения, опубликовав свежее фото. В эти дни звезда с детьми отдыхает в Турции.

«Моя любовь. Десять лет», — написала Стоцкая.

Фанаты присоединились к поздравлениям.

«Здоровья и ярких путешествий! Счастья! Чудесный, красивый, умный мальчик! Добрый и искренний мальчик, пусть всегда будет таким», — писали пользователи Сети.

Добавим, что сына и дочь Анастасия родила бизнесмену Сергею Абгаряну, с которым развелась в 2019 году.

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