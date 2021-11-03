«К зиме подготовилась!»: Стоцкая в небесно-голубой экошубе с принтом на спине вышла на улицу

Певица решила показать свою обновку. Она поддержала тренд на искусственный мех.

Анастасия Стоцкая — звезда мюзиклов. Она уже много лет выступает на сцене и дружит с такими знаменитостями, как Филипп Киркоров и Ольга Бузова. В свои 39 лет она может похвастаться моложавым видом.

Артистка любит женственно выглядеть, поэтому часто пополняет гардероб обновками. Она часто хвастается новыми нарядами. Еще недавно звезда ходила в косухе, но теперь решила утеплиться.

На этот раз Стоцкая поделилась кадрами с прогулки. Она «выгуляла» свою обновку. Свитер и брюки клеш темного цвета она дополнила белыми кроссовками. Но изюминкой образа стала плюшевая шуба небесно-голубого цвета с принтом на спине.

Анастасия покрасовалась на улице. К слову, экошубы стали трендом в прошлом году. Модницы Ольга Бузова, Ксения Бородина и другие персоны стали их носить зимой.

«Моя новая стильная шубка из экомеха. Суперкачество, теплая, легкая. К зиме подготовилась!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Стоцкая. Многие отметили, что ей идет такой нежный цвет.

«Шубка, наверное, такая мягкая», «Красоточка», «Ох, красота», «Модная! Цвет очень красиво смотрится с рыжими волосами», «Крутой лук», «Ну это просто идеальный наряд», «Такая яркая! Прям современная леди», — стали писать пользователи Сети.

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