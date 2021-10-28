«Мы подружились, но симпатии не было»: Сотникова рассказала об отношениях с Манукяном

Фигуристка Аделина Сотникова в шоу «Алена, блин!» рассказала о своих отношениях с блогером Давидом Манукяном.

«В прошлом году меня не взяли на «Ледниковый период». Какие-то недоговоренности и так далее там случились. Я не знаю, как попадают на такие проекты. У меня есть контакт Ильи Авербуха. В этом году все получилось по-другому. Сам мой агент звонил Илье по поводу меня. Потом получилось, что они договорились. Я была на этом проекте. Партнером стал Дава». Аделина Сотникова

Как отметила Сотникова, на шоу нельзя выбирать себе партнера. «Илюша Авербух выбирает пары. Я не знала, какой будет состав из мальчиков. Был первый партнер у меня — Никита Пресняков, а вторым стал Дава. Он мой партнер, то соответственно я буду всегда за него горой. Мы много времени с ним катались. Мы подружились, но симпатии не было», — заявила Аделина Сотникова.

Напомним, что из-за травмы Давы Аделина Сотникова снялась с шоу «Ледниковый период». Ей так и не удалось подобрать партнера по разным причинам.

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