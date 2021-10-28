«Юля сам по себе такой человек»: Сотникова рассказала, почему не стала подругой Липницкой

По словам фигуристки, при встрече они только здороваются и расходятся.

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова в шоу «Алена, блин!» объяснила, почему не дружит с фигуристкой Юлией Липницкой.

«Юля сам по себе такой человек. Она не любитель появляться в свете. Она не любит интервью и шоу. По этой причине она и не появляется нигде. Когда видимся, то ограничиваемся словами: «Привет. Как дела?» И все». Аделина Сотникова

Как заметила Сотникова, дружбы в спорте быть не может. «Когда ты понимаешь, это твой соперник. Мы можем пообщаться, но это не будет касаться фигурного катания и моментов, связанных со спортом. Можем спросить: «Что ты сегодня кушала?» Может быть дружба между одиночницей и танцоршей, но между двумя одиночницами нет», — заявила Аделина Сотникова.

Напомним, что на играх в Сочи Сотникова стала первой в одиночном разряде, а Липницкая только пятой. Зато Липницкой удалось победить в командных соревнованиях.

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