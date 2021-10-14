«Я «его зайка»»: Давид Манукян и Аделина Сотникова слились в нежном танце

Бывшие партеры в шоу «Ледниковый период» ввели в заблуждение своих поклонников.

Певец Давид Манукян пришел на презентацию первого клипа Аделины Сотниковой на песню «Сталь». Экс-возлюбленный Ольги Бузовой сказал много теплых слов подруге, а потом исполнил с фигуристкой танец, который породил новые подозрения у поклонников знаменитостей.

Напомним, Аделина Сотникова и Давид Манукян должны были выступать на проекте «Ледниковый период». Однако из-за травмы исполнителя пара перестала бороться за победу в шоу Ильи Авербуха.

После ухода с проекта Сотникова записала трек с певицей IVKA и недавно спортсменка выпустила клип на эту песню. На презентацию дебютного клипа приехал Манукян. Артист поддержал подругу и спел для нее.

Гости мероприятия заметили, что Давид весь вечер не сводил глаз с Сотниковой. А Аделина заявила, что ее с певцом связывает многое.

«Ну я «его зайка». Да, у нас действительно очень теплые дружеские отношения, и я уверена, что впереди еще будут проекты, которые мы сможем воплотить совместно», — передают слова Сотниковой starhit.ru.

Поклонники знаменитостей же верят, что у Сотниковой и Манукяна роман. Только этим можно объяснить такой нежный танец звезд.

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