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«Три с половиной миллиона»: Дмитрий Дибров озвучил размер свой фантастической зарплаты

Телеведущий живет в доме на Рублевке за 724 миллиона рублей.

«Три с половиной миллиона»: Дмитрий Дибров озвучил размер свой фантастической зарплаты
Дмитрий Дибров. Фото: Global Look Press

На днях Дмитрий Дибров отметил свой 62-й день рождения. На телевидении он едва не с пеленок. Впервые в студию попал в возрасте шести лет. Сейчас звезда живет в доме на Рублевке, который оценивается в 724 миллиона рублей, и считает себя графом. Компанию в столь роскошных хоромах ему составляют молодая жена Полина, трое детей и теща.

Зарабатывает Дибров приличные деньги.

«Не меньше 50 тысяч долларов в месяц. То есть в рублях примерно три с половиной миллиона», — цитирует телеведущего «Экспресс газета».

Добавим, в доме Диброва на Рублевке работает штат прислуги. Они содержат в чистоте 20 комнат и бассейн с фонтаном.

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