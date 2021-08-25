Забыла втянуть?: молодая жена Диброва показала несовершенный живот на пляже в Анапе

31-летнея Полина Диброва, жена 61-летнего Дмитрия Диброва, отметилась на отдыхе в Анапе с сыновьями Ильей 6-ти лет, 7-летним Федором и 11-летним Сашей.

Молодая возлюбленная ведущего призналась, что перед поездкой многие их пугали наводнением на курортах Краснодарского края, однако семейство решило рискнуть. Как говорит Полина, они не пожалели. Их отель класса люкс оказался в Витязево, который практически не пострадал от стихии. Вода затронула только пляж, но его быстро восстановили. Однако из-за разлива воды в округе много комаров, что, конечно, не красит отдых. Также Диброва призналась, что у моря очень много отдыхающих, но ее это не напрягает.

«Не надо строить иллюзий и недовольные лица, мы знаем куда мы ехали. Это Анапа, не Ницца и она по-своему интересна. Я человек позитивный и везде нахожу прекрасные стороны, не вижу смысла с лупой выявлять слабые. Отдых шикарный: не надо готовить, убирать и стирать. Все включено. А пары часов в день без детей мне хватает, чтобы отдохнуть морально. Я уже месяц без няни и детского сада», – поведала Полина Диброва.

В личном блоге она разместила несколько фотографий, включая снимок в бикини, на котором не постеснялась запечатлеться такой, какая есть, не втягивая животик.

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