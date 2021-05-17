«Привил желание учить английский язык»: сын Диброва стал энциклопедистом по The Beatles

В новом интервью 61-летний телеведущий Дмитрий Дибров поделился, чем его радуют маленькие сыновья от четвертой жены Полины. Особенно мужчина отметил старшего Сашу, которому уже исполнилось 11 лет. Оказалось, что мальчику передалось увлечение отца музыкой, и в свои юные годы паренек уже обладает энциклопедическими знаниями о легендарной группе The Beatles.

«У него Леннон, Маккартни, Харрисон и Ринго Стар вместо моих детских Карандаша и Мурзилки. Благодаря им я привил Саше желание учить английский язык — и он уже говорит и понимает, когда мы бываем за границей. Кроме того, он играет на гитаре и даже выступает на семейных праздниках с песнями «Битлз» и Цоя, которого полюбил недавно», — поделился Дибров с «Антенной».

Звездный отец добавил, что увлечение сына музыкой и ее историей также научило Сашу собирать в Интернете только достоверную информацию, а этот навык пригодится пареньку во всей последующей жизни.

Дмитрий похвастался, что наследник уже лучше него знает, на какой стороне пластинки какая песня, и что происходило The Beatles, когда эта композиция была записана.

«Такой энциклопедизм очень хорош, потому что современные пятиклассники уважают тех, кто является специалистом в какой-то области. В мои годы уважение вызывали только мускулы», — прокомментировал телеведущий.

Он также добавил, что средний сын Федя разделил увлечение отца склеиванием моделей самолетов и теперь развивает мозг и мелкую моторику. А младший Илья растет музыкальным и умным мальчиком, ему только предстоит раскрыть свои таланты.

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