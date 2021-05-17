«Не хожу на светские вечеринки»: Дмитрий Дибров нашел плюс в жизни после инсульта

В 2020 году известный телеведущий Дмитрий Дибров перенес инсульт, после которого бросил пить и курить. Но, кроме начала здорового образа жизни, 61-летний мужчина нашел в произошедшем с ним еще один позитивный момент. После того, как врачи запретили ему вредные привычки, у шоумена появилось много свободного времени, потому как отпала необходимость выпивать с друзьями. Об этом он рассказал в новом интервью.

«Я не хожу на светские вечеринки, потому что со всеми, кто туда ходит, я могу и так связаться. Я не хожу в караоке, потому что это невозможно делать на трезвую голову — это страшная пытка. Поэтому друзьям говорю с чистой совестью, что не пойду, потому что у меня был инсульт», — рассказал ведущий изданию Wday.

Он вспомнил, как его жена Полина Диброва как-то призналась, что ей очень понравилось быть беременной (супруга родила шоумену троих сыновей), потому что ее везде пропускали вперед и уступали ей место. Теперь мужчина так же относится к своему инсульту, это обстоятельство позволяет ему «не участвовать в светских раутах и не слушать дурацкие песни». Не платить деньги за «кривляние» в караоке Дмитрию особенно приятно.

В том же интервью Дибров признался, что увлекся стендовым моделизмом и теперь клеит дома макеты самолетов. Мужчина говорит, что для него это «первая профилактика склероза и деменции благодаря мелкой моторике» — она нужна, чтобы мужчина не превратился в «тупого старика».

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