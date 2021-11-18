«Пусть Степан докажет»: Цымбалюк-Романовская – об «опустошении» счетов Джигарханяна

Как отметила пианистка, обвинения в ее адрес просто абсурдны.

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что обвинения в ее адрес со стороны пасынка актера Армена Джигарханяна, Степана, просто абсурдны.

«Я не смотрела передачу, где выступал Степан Джигарханян. Отдыхаю в Сочи и готовлюсь к концерту. Насчет опустошения мной четырех счетов Армена Борисовича — пусть Степан документально докажет. Тогда мы будем что-то комментировать. Если он предъявит документы, то можно будет что-то говорить». Виталина Цымбалюк-Романовская

По словам Цымбалюк-Романовской, это абсурд, что она якобы могла контролировать счета Армена Борисовича.

«Все его счета были в руках у человека, имя которого боятся сегодня называть. Наверное, он совершал со счетами Армена Борисовича, который был болен в последние годы жизни, незаконные действия. Речь о его друге. Эту тему боятся озвучивать. Очень жаль. Мы бы с адвокатом хотели услышать объективную версию всего этого мероприятия», — заявила Виталина Цымбалюк-Романовская.

Ранее Степан Джигарханян заявил, что третья жена его отчима опустошила четыре счета актера. По его словам, на счетах было всего две тысячи рублей и несколько пенсий. Этих денег не хватило даже на похороны народного артиста.

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